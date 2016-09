Parlamentar destina R$ 800 mil para entidades terapêuticas

Em reunião com o governador Tião Viana, na Casa Civil, na terça-feira, 28, o deputado federal Alan Rick Miranda anunciou a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 800 mil para atender as entidades terapêuticas do Acre. As representantes da Central de Articulação das Entidades de Saúde (Cades) participaram da agenda.

“Esse é um projeto de vida nosso, em que auxiliamos as comunidades terapêuticas, os centros de reabilitação de dependentes químicos há mais de 15 anos, junto ao trabalho que a gente realiza nas igrejas para recuperar pessoas e resgatar vidas”, relatou o parlamentar.

Atualmente, a Cades está com 12 comunidades terapêuticas e no final do mês deve filiar mais quatro. A central faz o controle de suas necessidades, desde a estrutura física, aos recursos humanos. A emenda do parlamentar será destinada para atender demandas de transporte, a partir da aquisição de veículos.

“Oito comunidades terapêuticas vão receber os veículos ainda este ano, e o restante, ano que vem. Agradecemos a sensibilidade do deputado a essa questão do álcool e outras drogas”, agradeceu a presidente da Cades, Verônica Loureiro.

As comunidades terapêuticas não têm fins econômicos. Possuem convênio com o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), destinado à manutenção da alimentação, combustível, telefone e outras necessidades básicas. Possui mais de 500 leitos, para receber mulheres, homens e adolescentes.

“Essa parceria com o governo do Estado e a Cades é fundamental para que possamos atender as demandas das entidades. Por isso, quando conversamos no ano passado a respeito dessa emenda parlamentar, pedimos que eles apresentassem suas demandas para avançarmos no intuito de atender suas necessidades”, disse Miranda.