Corpo encontrado em Candeias do Jamari RO pode ser de acreana

Por volta das 20 horas do último dia 15 de setembro (quinta-feira), a senhora R.N.B.A. de 48 anos, compareceu ao plantão da Delegacia Geral para comunicar que havia chegado da cidade de Rio Branco – Acre, para registrar que sua filha Maria Alcineide Bento Almeida, de 31 anos, que reside em Ariquemes há cerca de três anos, estava desaparecida. Um amigo da família que estava procurando a mulher já havia registrado ocorrência nº 9588/16, comunicando o desaparecimento.

Segundo informações desse amigo, a vítima teve uma discussão com seu ex-marido que acabou com o registro da ocorrência nº 272/16, na Delegacia de Crimes Contra a Vida.

Maria foi vista pela última vez em um bar, situado na Avenida Guaporé, no Setor 05, bebendo com um indivíduo que está sendo procurado pela Polícia para maiores esclarecimentos.

Mediante os fatos a mãe da vítima registrou a ocorrência nº 9654/16, na Delegacia Geral pedindo providencias por parte da autoridade competente. Na manhã desta quarta-feira (28/09), populares encontraram no local conhecido como Cascalheira no município de Candeias do Jamari, a ossada de uma mulher com o crânio esfacelado, aparentando ser esmagado a pauladas.

Segundo a Polícia Militar, o cadáver encontrado possui marcas de tatuagens (algumas estrelas no ombro esquerdo e outra tatuagem nas nádegas, sugerindo ser a imagem de uma flor). Com essas características das tatuagens, as autoridades suspeitam que o corpo pode ser de Maria Alcineide Bento Almeida, de 31 anos de idade.

Os peritos, acreditam que a mulher deve ter sido morta em um outro lugar e o corpo deva ter sido desovado na estrada da Cascalheira, onde foi encontrado.