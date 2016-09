Café com PGJ reúne procurador-geral, diretores e equipe de Arquitetura e Engenharia

Em mais uma edição do projeto ‘Café com PGJ’, o procurador-geral de Justiça Oswaldo D’Albuquerque recebeu, nesta quinta-feira, 29, os diretores Socorro Camelo (Comunicação), Sandro Caldera (Administração), Ronney Araújo (Gestão com Pessoas) e uma equipe do Departamento de Arquitetura e Engenharia.

A iniciativa proporciona uma conversa informal entre o chefe do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) com membros e servidores, estabelecendo um canal direto com a Administração Superior. No encontro, o principal tema em discussão foi o andamento das obras do edifício-sede, em Rio Branco.

“Tratamos do andamento dos trabalhos na obra de reforma do prédio sede do MPAC, adequações de estrutura do prédio, apresentação das plantas com a nova distribuição das salas, mudança da DTI, funcionamento do grupo gerador, entre outras demandas”, explica Sandro Caldera.

N as obras de reforma e ampliação estão sendo investidos R$ 1.872.747,12, que são recursos oriundos de emendas parlamentares. Além da reforma dos blocos ‘A’ e ‘B’, o projeto prevê, além da preocupação com acessibilidade, restauração de outros espaços, execução do sistema de prevenção e combate a incêndio e a total recuperação das coberturas e instalações elétricas.

Criado em 2011, o projeto ‘Café com PGJ’ foi retomado pela atual gestão, que decidiu também ampliá-lo para as promotorias do interior. Atualmente, trata-se de uma ação que vem sendo replicada por outros MPs.

O procurador-geral frisou que uma gestão compartilhada, que é o modelo que tem buscado implementar desde que assumiu o cargo pela primeira vez, em 2014, precisa ter disposição para ouvir críticas e sugestões. “Todos os resultados que temos alcançado são fruto do esforço de uma gestão, que é compartilhada com membros e servidores. São nesses encontros que podemos ouvir o que cada um tem a dizer, e com isso, melhorar o nosso trabalho”, comenta o PGJ.

Após o encontro, o PGJ, acompanhado do secretário-geral do MPAC, Celso Jerônimo, que também participou da conversa, levou os participantes desta edição do projeto até o edifício-sede em mais uma visita de vistoria às obras.

Também em 2011, a iniciativa ficou em 3º lugar no Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça, que é uma iniciativa do Fórum Nacional de Comunicação e Justiça (FNCJ). O projeto foi o único premiado na Região Norte, perdendo apenas para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e para o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.