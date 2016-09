Gasto por eleitor em Santa Rosa é 37 vezes maior que a capital

O limite de gastos na campanha deste ano é maior em Santa Rosa do Purus do quem em Rio Branco, mostra levantamento a partir de dados do Tribunal Superior Eleitoral. Na longínqua Santa Rosa o gasto por eleitor é de R$34,22 enquanto em Rio Branco é de apenas R$,092. A campanha por eleitor da menor cidade do Acre custa 37 vezes mais que na maior cidade do Estado.

Essa situação, no primeiro turno, se repete na maioria das menores cidades dos 26 estados onde esse gasto é maior, proporcionalmente, do que o de todas as capitais do país. Em oito casos, inclusive, a divisão do valor permitido pelo número de habitantes do menor município de um estado é pelo menos dez vezes maior do que na capital. Isso ocorreu após a mudança da legislação para eleições a partir deste ano, que determinou que os candidatos não poderiam gastar mais do que 70% do maior valor investido por um candidato no pleito de 2012.

O Tribunal Superior Eleitoral aponta que a distorção entre pequenas e grandes cidades ocorre por conta dos gastos das eleições de 2012. A legislação pode corrigir, mas atualmente não existe essa possibilidade, segundo informou o órgão.

Se para o primeiro turno das eleições, o limite será de 70% do maior gasto declarado para o cargo, onde houve apenas um turno e 50% para onde teve dois turnos, para o segundo turno das eleições, o limite de gastos será de 30%. A lei indica que nos municípios de até dez mil eleitores (caso das menores cidades dos estados), o limite de gastos será de R$ 100 mil para prefeito e de R$ 10 mil para vereador.