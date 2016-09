Rede Pública de Comunicação fará cobertura das eleições

A Rede Pública de Comunicação, integrada pela TV e Rádios Aldeia e Difusora Acreana, farão a cobertura completa das eleições no Acre, marcadas para domingo, 2.

Na TV Aldeia, flashes ao longo da programação sobre o dia de cada candidato à prefeitura de Rio Branco serão transmitidos pelos repórteres de plantão. Haverá ainda um balanço ao meio-dia e às 19 horas, apresentados pelo jornalista Andryo Amaral. Todo material produzido será publicado também na página do Facebook da Rede Aldeia.

Já na Difusora Acreana, haverá programação a partir das 7 horas, com repórteres em diversos pontos da cidade, acompanhando a votação de cada candidato à prefeitura da capital, além de informações de serviços, como trânsito, segurança e horários de votação, entre outras informações.

A transmissão deve seguir até o meio-dia, com apresentação dos jornalistas Junior César e MJ. O diferencial será que, ao longo do dia, haverá também informações sobre a votação no interior do Acre.

“Só aqui em Rio Branco, trabalharemos com uma equipe de 33 pessoas, sendo repórteres, apresentadores, técnicos e apoio. Teremos também entrada de jornalistas direto de Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil, Sena Madureira, Feijó, Xapuri, Tarauacá, Acrelândia, Plácido de Castro e Manoel Urbano”, explica o diretor da Difusora Acreana, Júnior César. A partir das 17 horas, a Rádio Aldeia entra em cadeia com a Difusora até a hora da apuração dos votos em todas as cidades.

Para a secretária de Estado de Comunicação, Andréa Zílio, a Rede Pública busca sempre se manter próxima à comunidade, levando informações de forma precisa: “Ao longo dos anos, viemos fortalecendo o trabalho da Rede Pública de Comunicação, prezando sempre a informação rápida e eficaz. Por ser de domínio público, é fundamental que estejamos presentes na vida dos cidadãos acreanos”.