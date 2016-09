Forças de segurança realizam vistoria em seções eleitorais

Para garantir a segurança do processo eleitoral nesse primeiro turno das Eleições de 2016, as forças de segurança fizeram o reconhecimento dos locais de votação em Rio Branco na tarde desta quinta-feira, 29. As vistorias continuam nesta sexta-feira, 30.

O objetivo da operação é mapear as seções eleitorais e inibir possíveis atos de violência em bairros que sofreram atentados de facções criminosas e locais onde foram registrados crimes eleitorais em eleições anteriores.

A operação foi coordenada pela juíza eleitoral da 1ª Zona, Zenair Ferreira Bueno, pelo comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, tenente coronel Ezequiel de Oliveira Bino, e pelo comandante de operações do 4º Batalhão de Infantaria de Selva, major Denilson.

“Nos locais programados para esse reconhecimento, fizemos observações para medidas corretivas e preventivas que deverão ser tomadas para garantia da segurança e da ordem nessas seções”, afirmou a juíza eleitoral Zenair Ferreira Bueno.

O comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, tenente coronel Ezequiel de Oliveira Bino, destacou o entrosamento entre as instituições que irão atuar no dia das eleições e acredita que o dia será tranquilo.

Na Escola Raimundo Hermínio de Melo, no bairro Santa Cecília, Antônio Magno vai ser o supervisor de prédio no dia 2 de outubro. Ele é agente de portaria na escola e acredita que o monitoramento vai trazer mais segurança ao local de votação. “Pela terceira vez eu trabalho como supervisor de prédio na escola e sempre existe essa preocupação com a segurança da equipe que atua aqui”, relatou.