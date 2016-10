Acre utilizará 980 homens do Exército

Depois de 12 anos sem solicitar reforço federal, o Acre terá 980 homem do Exército para realizar a segurança durante e votação. Das 22 cidades, oito serão contempladas com o reforço na segurança, sendo elas Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Senador Guiomard, Acrelândia, Tarauacá, Brasileia e Epitaciolândia.

Os municípios ainda terão como apoio a Polícia Federal e a Polícia Militar que estarão realizando as rondas nas áreas em que existem seções eleitorais. O contingente de militares passou por um treinamento na Justiça Eleitoral.

A última eleição com apoio do Exército foi em 2004.

O aumento da segurança no Acre foi autorizado pelo pleno do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), acatando pedidos de 14 Estados, atendendo ainda Alagoas, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins. Serão 408 localidades que receberão 25 mil homens.

O Tribunal regional Eleitoral (TRE) de cada foi o responsável pelo pedido de reforço de tropas. O custo da operação realizada durante o pleito será de R$ 23 milhões.

Ao todo, os militares utilizarão em todo o país mais de 1,2 mil viaturas.