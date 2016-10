Justiça Federal no ES proíbe Acre de usar dinheiro da Telexfree

A polêmica disputa pelo dinheiro da Telexfree, investigada pelo crime de pirâmide financeira, ganha um novo capítulo. A Justiça no Espírito Santo proibiu o governo do Acre de sacar os recursos, depositados hoje em contas judiciais.

A decisão do juiz substituto Vitor Berger Coelho, da 1ª Vara Criminal de Vitória também diz que o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) não tem autonomia para liberar os recursos sem autorização prévia.

No texto, o magistrado acrescenta ainda que os recursos da Telexfree estão indisponíveis e que qual movimentação será flagrante descumprimento de ordem judicial.

“O dinheiro apreendido judicialmente deverá permanecer depositado em instituição financeira, não podendo, por conseguinte, ser transferido para terceiros, a título de empréstimo, como pretende o Estado do Acre com a aprovação da Lei Estadual nº 3.166/2016”.

A confusão em relação às cifras bloqueadas da Telexfree começou há duas semanas quando o Estado do Acre publicou uma lei que autoriza o governo a usar até 70% dos recursos depositados em contas judiciais para fazer aportes no AcrePrevidência, amortizar a dívida pública e para o pagamento de precatórios.

O saque poderia ocorrer, de acordo com a lei, mesmo nos processos nos quais o governo daquele Estado não é parte. Segundo o juiz federal, a legislação é inconstitucional por infringir o artigo 22 da Constituição Federal, que fixa a competência privativa da União para Legislar sobre o Direito Civil e Processual.

Ainda não é possível saber se o dinheiro da Telexfree, estimado em R$ 1 bilhão, já foi sacado pelo governo acreano.

O magistrado emitiu uma intimação ao governador Tião Viana e ao presidente do Tribunal de Justiça do Acre. Em caso de desobediência, será aplicada multa diária de R$ 10 mil contra o governador e de R$ 200 mil contra o Estado.

O superintendente do Banco do Brasil, onde os recursos estavam inicialmente depositados, também foi intimidado. No entanto, o advogado dos donos da empresa, Rafael Lima, explica que na próxima segunda-feira comunicará ao juiz Vitor Berger Coelho que os recursos estão depositados na Caixa Econômica Federal.

“Queremos que o juiz oficie o banco para apresentar o extrato bancário. Queremos saber qual o volume que está lá e se já houve algum tipo de uso indevido dos recursos. No início do ano, pedimos ao TJAC uma atualização da quantia depositada, mas isso nos foi negado”.

Lima explica que a lei do Acre trouxe preocupação, pois 90% dos recursos em poder do Judiciário local pertencem a Telexfree.

A assessoria de imprensa e a Secretaria da Fazenda capixaba foram procuradas, mas não houve expediente no Executivo devido às eleições. O Tribunal de Justiça do Acre disse que o dinheiro da Telexfree não foi indevidamente movimentado.