Pesquisas mostram definições no interior do Acre

Ilderlei em Cruzeiro, Isac Lima em Mâncio Lima e Zum em Assis Brasil são francos favoritos.

Três pesquisas divulgadas ontem e elaboradas ela empresa Data Control apontam os candidatos favoritos em três municípios acreanos. Em Cruzeiro do Sul, a despeito do forte crescimento da candidata delegada Carla, do PSB e da Frente Popular, Ilderlei Cordeiro, do PMDB aparece como favorito à eleição de amanhã. Em Mâncio Lima, o candidato do PT, Isac Lima tem bem perto dos 50% dos votos, contra outros dois candidatos. Em Assis Brasil, o ex-prefeito Zum, do PSDB deve se eleger novamente para o cargo, com folga.

Cruzeiro do Sul: Carla Sobe, mas Ilderlei tem 40,2% dos votos

Ilderlei Cordeiro, do PMDB, aparece em primeiro lugar, com 40,2% dos votos na pesquisa estimulada, tendo a Delegada Carlos, do PSB e Frente Popular em segundo, com 24,5%. O ex-deputado federal Henrique Afonso, do PSDB, fica na terceira colocação, com 16,8%.

O índice de rejeição da delegada Carla e de Ilderlei Cordeiro são estatisticamente semelhantes. 27,4% dos cruzeirenses não votariam nela de forma alguma, contra 27,2% que disseram o mesmo de Ilderlei, O candidato Henrique Afonso tem 22,9% de rejeição.

Encomendada pela Empresa Cruzeirense de Telecomunicações de Rádio e TV, a pesquisa Data Control foi realizada no dia 28 e está registrada no TRE sob o número 08388, Foram ouvidos 400 eleitores no dia 28 de setembro, em todos os bairros da cidade, com margem de erro de 4% e intervalo de confiança de 95%.

CRUZEIRO DO SUL

Mâncio Lima: Isac Lima do PT supera com folga seus adversários

Em Mâncio Lima, o candidato do PT, Isac Lima, deve ser eleito sem problemas amanhã. Ele tem 49,5% das intenções de voto contra 34% de sua mais próxima adversária, Silene Siqueira, do PP. Em terceiro lugar aparece João de Deus, do PEN, com 4%. Em Mâncio Lima, a pesquisa ouviu 200 eleitores no dia 29, com margem de erro de 4% e intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TRE sob o número 05636.

MÂNCIO LIMA

Ex-prefeito Zum deve voltar a comandar Assis Brasil

O candidato Zum, do PSDB deve voltar a assumir a prefeitura de Assis Brasil. Ele é franco favorito ás eleições de amanhã segundo levantamento da empresa Data Control. Zum apresenta 60,7% das intenções de voto, contra 14,7% de Pilique, do PC do B e 11,3% de Serjão, do DEM.

A pesquisa foi registrada no TRE sob o número 07120 e ouviu 150 eleitores no dia 25. A margem de erro é de 4% e o intervalo de confiança é de 95%.

ASSIS BRASIL