PM e Exército farão atuação ostensiva no Acre a partir deste sábado

Tropas do Exército Brasileiro e da Polícia Militar no Acre estarão nas ruas a partir deste sábado realizando rondas nas proximidades dos locais de votação. A atuação ostensiva tem o objetivo de proteger as seções eleitorais distribuídas no Estado e deverá durar até o fechamento da apuração dos resultados das Eleições de 2016.

De acordo com o comandante do 4º Batalhão de Infantaria e Selva, coronel Medeiros Júnior, a operação contará com 980 homens do 4º BIS, 7º BEC e 61º BIS, sob a coordenação dos juízes eleitorais de cada zona.

“Vamos garantir a segurança dos locais de votação a partir deste sábado e permaneceremos de plantão naqueles que necessitarem de reforço”, destacou o comandante.

O envio de forças federais para o Acre foi aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após requisição feita pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC). Para o presidente do Tribunal, desembargador Roberto Barros, a atuação preventiva nas ruas é importante para garantir a normalidade do pleito.