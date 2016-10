Enem abre inscrições para privados de liberdade na segunda, 3

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para os candidatos privados de liberdade e jovens sob medida socioeducativa começam nesta segunda (3) e vão até as 23h59 do dia 21 de outubro. Cabe aos responsáveis pedagógicos das unidades prisionais providenciarem a inscrição dos participantes.

O termo de adesão, responsabilidades e compromissos das instituições de administração prisional e socioeducativas do País com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão vinculado ao MEC responsável pelo exame, deve ser preenchido, por meio eletrônico, até o dia 7 do mesmo mês.

Para a presidente do Inep, Maria Inês Fini, a aplicação do Enem para pessoas privadas de liberdade é uma iniciativa relevante. “Temos de acreditar que a privação de liberdade precisa ter um caráter educativo, e o Enem pode se juntar a outras iniciativas que visem promover a recuperação dessas pessoas”, avalia.

Dias de prova

Os exames, em 6 e 7 de dezembro, serão realizados nas unidades prisionais e socioeducativas do País. No primeiro dia, os candidatos farão as provas de ciências humanas e suas tecnologias (história, geografia, filosofia e sociologia) e de ciências da natureza e suas tecnologias (química, física e biologia), com duração total de 4 horas e 30 minutos.

No segundo dia, serão avaliados os conhecimentos em linguagens, códigos e suas tecnologias (língua portuguesa, literatura, língua estrangeira — inglês ou espanhol — artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação), redação e matemática, com duração total de 5 horas e 30 minutos.

Segundo a presidente do Inep, não há diferenças entre as provas. “A prova [para os privados de liberdade] é rigorosamente comparável a todos os demais exames que o Enem faz”, afirma. “Ela segue o mesmo rigor e tem o mesmo balanço de dificuldades aplicado aos alunos em liberdade.”

Caberá ao responsável pedagógico, definido no momento da adesão, divulgar as informações do exame aos inscritos e encaminhar os candidatos ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e a outros programas de acesso à educação superior.

Aumento dos inscritos

Na edição de 2015 do Enem, foram inscritos 45,5 mil participantes que cumprem algum tipo de restrição de liberdade — aumento de 19% em relação a 2014, quando foram registradas 38,1 mil inscrições. Maria Inês garante que o Inep está preparado para atender todos os estudantes inscritos no exame.

“Estamos tomando todas as providências para que os estudantes tenham tranquilidade para fazer a prova”, diz. “Nossa preocupação é que não haja nenhum contratempo para que possamos ajudar nossos jovens a mostrar o que sabem e a concorrer aos benefícios que o Enem traz.”

As inscrições devem ser feitas na página do exame na internet.

Mais informações no Edital nº 23, de 20 de setembro de 2016, publicado no Diário Oficial da União do dia 21 último.