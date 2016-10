São Paulo enfrenta Flamengo para afastar risco de queda

O São Paulo enfrenta o Flamengo neste sábado, às 16 horas, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro, muito pressionado. Com 34 pontos, o time tricolor está na 12.ª posição, mas a diferença para a zona de rebaixamento – quatro pontos do Cruzeiro – assusta.

Depois de três partidas como visitante, a volta ao Morumbi era esperada diante da necessidade de reagir. “Não tem matemática para escapar das últimas posições. A conta é vencer o próximo jogo. Precisamos ter uma sequência”, avisou o técnico Ricardo Gomes.

Ele levou o último treino antes da partida, nesta sexta-feira, para o estádio do Morumbi. A atividade teve como novidade a provável volta de Maicon. O zagueiro esteve fora dos últimos jogos, com um estiramento na coxa. As principais novidades estão no banco de reservas. Recuperado de dores no joelho, Michel Bastos retorna, assim como o volante Wellington, jogador revelado no clube e que não pode atuar neste ano por ter enfrentado uma suspensão por doping e uma cirurgia no joelho.

O São Paulo promete mostrar uma atuação mais competitiva, já que por estar eliminado da Copa do Brasil pôde passar a semana inteira em preparação. Ricardo Gomes admitiu que o momento é de muita cobrança, tanto que preferiu não se posicionar como garantido no cargo na próxima temporada. “Eu participo das conversas sobre o planejamento de 2017, mas isso não quer dizer que farei parte dele. São resultados. Perde três ou quatro jogos para você ver o que acontece com o treinador”, comentou.

O encontro entre São Paulo e Flamengo é um dos mais aguardados da rodada, mas será disputado com torcida única. O time carioca cumpre a última das três rodadas como visitante sem a presença da torcida. A restrição foi aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para punir o clube por confusões com palmeirenses em Brasília, durante partida em junho, pelo Nacional.

A mobilização dos são-paulinos para comprar bilhetes tem sido modesta. Até esta sexta-feira, segundo parcial divulgada pela diretoria, as vendas não tinham atingido 15 mil ingressos. Com informações do Estadão Conteúdo.