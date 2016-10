No Dia do Idoso, Acre tem motivos para comemorar

“Antes, eu vivia sozinha em casa, isolada. Agora, meu maior prazer é quando eu chego aqui. No dia que eu não venho, fico triste.” A frase é da aposentada Jorgina de Oliveira, de 82 anos, ela se refere ao Centro Dia para Idosos, local que frequenta há 13 anos.

No Dia do Idoso, comemorado no Brasil em 1º de outubro, data que faz referência ao dia da aprovação do Estatuto do Idoso, em 2003, o Acre comemora conquistas importantes na melhoria da qualidade de vida das pessoas da terceira idade. O espaço frequentado por Jorgina é um exemplo.

As ações desenvolvidas no Centro Dia refletem diretamente na expectativa de vida desse grupo. Criado em maio de 2001, atualmente o local atende cerca de 70 idosos com atividades de psicoterapia, terapia ocupacional, recreação, caminhada, ginástica, fisioterapia, hidroginástica, oficina de artesanatos e reuniões familiares periódicas, a fim de restabelecer ou fortalecer os vínculos da pessoa idosa com a família e a sociedade.

Segundo a coordenadora do centro, Ana Paula Brant, o objetivo principal do trabalho realizado pela equipe é fazer com que a população idosa supere as limitações do cotidiano e atinja um maior grau de independência.

“O Centro Dia foi pensado como um espaço de lazer, socialização, saúde e bem-estar para os idosos. Além disso, a família também encontra, aqui, as orientações técnicas necessárias para a vivência e o trato com esse público. O processo de envelhecimento não precisa mais ser sinônimo de incapacidade e depressão”, explica.

Centro funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30

Endereço: Rua Omar Sabino, número 673, Estação Experimental – Rio Branco – Acre.