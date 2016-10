Coluna Bom Dia

Humildade

A mensagem do candidato Marcus Alexandre para seus simpatizantes e para a militância foi a mais direta possível: a pesquisa que importa é a das urnas, nada está ganho, é preciso humildade e trabalho. Está certo ele.

Silêncio

Desde a divulgação da pesquisa do IBOPE, Eliane Sinhasique mantém o silêncio em sua página na internet e nos blogs e sites que a apoiam. Há momentos em que falar muito é o pior que pode acontecer. Melhor deixar para que seus seguidores se manifestem.

Desânimo

Mas, o desânimo é grande no PMDB e nos partidos aliados. Muitos caciques estão concentrando-se nos candidatos dos municípios ou nos preferidos para a campanha de vereadores. Eliane resiste quase sozinha.

Acerto

Tudo na campanha de Marcus Alexandre tem dado certo. Da escolha da vice, que agregou simpatia, disposição, trabalho e discrição, ao marketing no ponto certo, propositivo, sem agressões, sem provocações, leve com o candidato.

Redes

A se destacar o excepcional trabalho nas redes sociais. Os eventos com o candidato nas redes tiveram audiência elevada. Os internautas reagiram muito bem e foram uma força multiplicadora das mensagens.

Presença

Não se faz mais campanha política sem uma boa estrutura de internet, sem especialistas nas redes sociais. Isso fica comprovado nessa eleição, em todo o país. No interior acreano, em cidades pequenas e distantes, como Assis Brasil, quase 30% dos eleitores acompanharam a política pelas redes, em especial o Facebook. E esse número cresce exponencialmente.

Próxima

Na próxima eleição, nem nos municípios mais isolados será possível pensar em candidaturas sem as redes sociais, sem se comunicar de forma digital. São novos tempos, que os candidatos precisam descobrir.

Acompanha

Marcus Alexandre começa o dia acompanhando os pais que vão votar bem cedo. Bonito gesto.

Perspectivas

Marcus Alexandre tem mostrado extremo cuidado ao falar de um provável segundo mandato. Não quer passar a empáfia de quem já se julga eleito. Para ele, é uma questão de respeito ao eleitor e a seus adversários. Aliás, ele foi elegante todo o tempo e evitou confrontos agressivos na campanha. Mesmo provocado ao extremo.

Sem mudanças

Mas, ele tem repetido que, em caso de vitória, há pouco a mudar na forma de administração. Disse que terá que haver adaptações por conta dos “novos tempos” e da situação de crise, mas que seu jeito de trabalhar, de ouvir a população, permanecerá o mesmo.

Mandato

O prefeito não quer nem ouvir falar da possibilidade de se candidatar em 2018. “Isso não está e nunca esteve em pauta. Meu compromisso é administrar bem Rio Branco”, diz. O futuro, bem, é o futuro…

Reflexão

Mesmo assim, ele tem defendido que é preciso que todos tenham um tempo de reflexão, de pensar o significado das transformações políticas, de avaliar o quadro local e nacional. E mais não diz.

Cidade do Povo

Ontem à tarde, Marcus Alexandre fez uma caminhada com o senador Jorge Viana na Cidade do Povo. De lá, o senador foi correndo para o Bujari, onde teve agenda política.

Federal

Em Santa Rosa, o senador Petecão mandou um dinheiro para que seu candidato, Paulo Lopes Mateus Kaxinawá comprasse gasolina para o dia da eleição. Ele estava na beira do rio quando chegaram os policiais federais e perguntaram: “para que essa gasolina?” O candidato indígena, de pronto, sem mentir, respondeu: “Para cumprir acerto com eleitores”. Levou voz de prisão.

Correria

Foi uma correria para soltar o candidato, para explicar que não era desse jeito. E o candidato acabou ganhando pontos pela sua sinceridade. Com a prisão do prefeito Rivelino, há transferência de votos para Paulo Kaxinawá, que pode ser eleito. Seria uma notícia nacional.

Crime

A Polícia Federal está de olho em Boca do Acre, onde pelo menos duas denúncias sérias de crimes eleitorais pesam contra o prefeito Iran Lima, com a apreensão de dinheiro usado para comprar votos e gasolina estocada. Esse aí não conserta mesmo.

Derrota

Mas, tudo indica que novos ventos sopram por Boca do Acre, com uma grande unidade em torno do candidato Zeca, apontado como vitorioso nas pesquisas. Zeca é do PSDB.

Baixaria

Em nenhum município, a campanha atingiu o esgoto, o lixo político como em Sena Madureira. São pesquisas fajutas, panfletos apócrifos na calada da noite, vídeos criminosos, fofocas e trocas de acusações, uma vergonha. E todos os candidatos estão envolvidos nesse lamaçal.

Útil

Uma informação que chega de Sena é que muitos eleitores que estavam com o prefeito Mano Rufino estariam propondo o voto útil e decidindo votar em Toinha Vieira, para impedir a vitória de Mazinho Serafim e do PMDB. A coluna já não duvida de mais nada.

Mais baixaria

Em Brasileia, o desespero de pessoas ligadas a um candidato teria também extrapolado. Um vídeo íntimo e escandaloso teria sido postado nas redes, mas como é fácil identificar a pessoa que vazou e seus interesses, o feitiço teria mais uma vez se virado contra o feiticeiro. Só ajudou a vítima da gravação.

Epitaciolândia

O prefeito André Hassem é conhecido pela capacidade de dar rasteira em cobra. Quando sentiu a direção dos ventos, já teria se aproximado do candidato Tião Flores, como se fosse seu amigo de infância.

Herança

Tião Flores deve olhar para André Hassem e pensar na herança maldita que o espera, se for mesmo eleito. A última desgraça foi a demissão de 39 pais e mães de família, sem contar com o concurso público questionado pela Justiça.

Concurso

Também sobre concurso público, chegou ao TCE o questionamento sobre o concurso público de Brasileia, com 270 vagas. Simplesmente não terá como se pagar esse pessoal, sem que a prefeitura exploda a meta fiscal. Um problema.

Selfie

Atenção, eleitores: é proibido tirar selfie na cabine de votação, é proibido fotografar o voto. É proibido pedir para o filho ou a filha apertar o botão da urna. Só para avisar.

Muito barulho

Qual a vantagem política de assumir prefeituras falidas no interior do Acre? Essa deve ser a pergunta a ser feita aos eleitos, amanhã e aos partidos que apoiam os novos prefeitos. É preciso ter um grande altruísmo para gerir prefeituras em crise, ou então interesses bem escusos.

Safra

A safra de prefeitos que está encerrando o mandato se mostrou medíocre, quando não, em grande parte, corrupta. Três prefeitos estão presos, mais dois afastados e outros investigados. Que os próximos sejam melhores.

Vereadores

É de se esperar também que os vereadores eleitos mostrem trabalho. Há boas perspectivas de uma legislatura melhor na Capital, com bons nomes concorrendo. Mas, se o eleitor preferir a mediocridade nas urnas, vai pagar o preço.

Teste

Essas eleições são também um teste para o voto evangélico. Há movimentos para conter o proselitismo das igrejas em favor dos candidatos. Na Bahia, um candidato missionário amaldiçoava quem não estivesse disposto a votar nele e prometia o fogo do inferno. A que ponto se pode chegar!

Alerta

Mas pastores e sacerdotes conscientes estão insistindo na laicidade da eleição e condenando, com razão, os que transformam a política em uma guerra santa.

Amigo

No último dia da campanha, sai a notícia de que em Rio Branco só o candidato do PT, Marcus Alexandre, fez a adesão do programa Prefeito Amigo da Criança. Por que os demais candidatos não o fizeram?

Crise

Como nos últimos atos não chamaram a atenção para nada, os bancários estão retomando a tal combatividade e trouxeram de volta os velhos “piquetes” – algo parecido com os empates nos seringais do Acre. O certo é que a categoria sofre de crise existencial e se esperneia para ser vista. E a grande imprensa ignora a maior greve da categoria nos últimos anos.

Amazonas

A Justiça Eleitoral do Amazonas está de olho em servidores da Prefeitura de Ipixuna que não moram naquela cidade, mas em centros maiores, como Cruzeiro do Sul e Manaus.

Chefões

Vinte e três detentos apontados pelo Governo do Maranhão como chefes da facção criminosa que reivindica os ataques que vêm atingindo São Luís desde a quinta-feira passada serão transferidos para três penitenciárias federais, incluindo a do Acre. E só vem chefão. Não se pode aceitar isso.

Marolinha?

Há uma percepção que a ausência no debate da TV Acre pode ter ajudado o candidato Carlos Gomes. Se essa percepção se concretizar com a contagem final dos votos, possivelmente ultrapassará Raimundo Vaz, que cresceu proporcionalmente menos que Carlos Gomes. Ou teria sido uma marolinha?