Em 13 de 20 capitais, incluindo Rio Branco, prefeitos devem ser reeleitos

Eleitores das capitais brasileiras onde os prefeitos tentam a reeleição estão mais propensos a manter o projeto político corrente do que optar por uma mudança, apontam as mais recentes pesquisas Ibope de intenções de voto.

Os atuais mandatários lideram a disputa em 14 de 20 capitais onde há possibilidade de um segundo mandato. Seis deles têm chance de vitória já no primeiro turno, considerando os votos válidos. As situações mais confortáveis para a atual gestão ocorrem em Salvador, onde ACM Neto (DEM) tem 73% das intenções de voto, e em Boa Vista, onde Teresa (PMDB) recebe 80% da preferência do eleitorado. As outras quatro capitais onde o gestor pode conquistar um segundo mandato já no primeiro turno são João Pessoa, Natal, Rio Branco e Teresina. Nas seis capitais onde os prefeitos não tentam reeleição, há poucas chances de definição no primeiro turno, pois nenhum candidato alcançou mais de 50% das intenções de voto nas pesquisas.

O fenômeno se concentra no Norte e Nordeste. Das nove capitais nordestinas, oito têm o prefeito como líder das pesquisas: Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Natal, Recife, Salvador, São Luís e Teresina. Já na Região Norte, cinco das sete capitais estão na mesma situação: Boa Vista, Macapá, Manaus, Palmas e Rio Branco. Nas capitais das demais regiões brasileiras, somente Vitória tem o atual gestor como o favorito nas pesquisas. Em Porto Velho, o prefeito está em segundo lugar, mas empatado tecnicamente com o primeiro colocado.