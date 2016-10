Pesquisas apontam vitória de Marcus Alexandre no 1º turno, mas adversários contestam

Rio Branco vai ás urnas hoje para a escolha do prefeito e da nova composição da Câmara dos Vereadores com a perspectiva real de não haver segundo turno, como apontado por praticamente todas as pesquisas de opinião. Os números do IBOPE, divulgados na noite de sexta-feira pela TV Acre mostram que Marcus Alexandre teria 60% dos votos válidos, contra 29% de Eliane Sinhasique, com os demais candidatos somando 11%. Com a margem de erro em 4 pontos percentuais estaria selada a vitória do candidato da Frente Popular já no domingo.

Marcus Alexandre, entretanto, descarta o triunfalismo. Ontem, ele declarou que a pesquisa agora é na urna e que os números favoráveis servem apenas para motivar ainda mais a ele e aos partidos que o apoiam a lutar voto por voto na eleição de hoje. O candidato encaminhou a seus seguidores no facebook mensagem de agradecimento e em que insiste na mobilização.

Diz a mensagem: “Amigos e amigas, Deixo aqui uma mensagem de agradecimento a todos que se empenharam na nossa campanha, aos que fizeram reuniões, se dedicaram, participaram de caminhadas, que foram de casa em casa levar nossa mensagem. Fica minha gratidão e carinho. Vamos seguir com humildade e pé no chão até domingo. Um forte abraço a todos!

A candidata Eliane Sinhasique também divulgou, pela rede social, mensagem para seus eleitores, sem citar a pesquisa do IBOPE, ainda na tarde de sexta-feira: “Chegamos à reta final da nossa campanha! Nesses 45 dias, só tenho a agradecer pelo carinho e atenção de cada um! Hoje, estivemos no Novo Mercado Velho e no Calçadão do Terminal, conversando com os comerciantes e com quem passava, e mais uma vez a recepção foi muito calorosa! Obrigada, meu povo!”.

Marcus Viana acompanhará os pais na votação:

A agenda de Marcus Alexandre para a votação no domingo é a seguinte: Ás 8horas, acompanha seus pais, dona Tânia e seu Ademir na votação no Detran, na Av. Nações Unidas, Estação Experimental, ao lado da Seproaf. Depois, às 9h, vota na Zona 10, Seção 18, Local: Prédio do INSS – Av. Getúlio Vargas – 1.273 –Bosque. A candidata a vice, Socorro Neri, vota às 10 horas, na Zona 001, Seção 297 (agregada a Seção 13), na Delegacia do Ministério do Trabalho – Rua Marechal Deodoro, 257 – Centro. Até o fechamento desta edição, os demais candidatos não haviam divulgado a agenda de votação.

Pesquisas mostram sempre grande dianteira de Marcus Alexandre

Tomando por base a pesquisa IBOPE para as eleições municipais na capital, Marcus Alexandre sempre manteve a frente e com números que indicavam a vitória no primeiro turno. A primeira pesquisa foi divulgada em 29 de agosto e Marcus Alexandre alcançou 57% dos votos, passou para 62% em 17 de setembro e agora, na estimulada, tem 56%.

Eliane Sinhasique tinha 28% em 29 de agosto, caiu para 27% em 17 de setembro e agora voltou aos 28%. Raimundo Vaz tinha 4% em agosto, caiu para 3% em meados de setembro e agora tem 6%. Carlos Gomes, da Rede conseguiu 1% em agosto, passou para 2% em 17 de setembro e agora tem 3% na pesquisa estimulada.