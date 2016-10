TRE-AC fará pesquisa de opinião pública durante as Eleições

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) realizará pesquisa de opinião pública durante o domingo de Eleições. Uma equipe de 60 entrevistadores estará presente em 102 locais de votação em todo o Estado para aplicar o questionário aos eleitores. O objetivo é avaliar itens como grau de satisfação dos eleitores em relação ao TRE-AC; grau de informação do eleitorado sobre o processo eleitoral; qualidade da prestação dos serviços e nível de credibilidade da Justiça Eleitoral.

A empresa contratada para a realização da pesquisa é a Qualiteste Pesquisa e Capacitação. Segundo o coordenador da empresa, Alan Sousa, os entrevistadores estarão devidamente uniformizados para que os eleitores os identifiquem. “É importante que as pessoas saibam que estaremos nesses locais realizando pesquisa exclusivamente para avaliação dos serviços prestados pela Justiça Eleitoral, e que essa pesquisa não possui nenhum cunho partidário”, esclarece.

Participarão da avaliação eleitores que votam nos dez municípios que são sede de zonas eleitorais (Rio Branco, Xapuri, Sena Madureira, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Senador Guiomard e Brasiléia). A exceção é Epitaciolândia, que não é sede de zona, mas também terá pesquisa aplicada. A entrevista só será aplicada aos eleitores após estes terem exercido o direito de voto. O resultado será divulgado em até 30 dias.

“O que pretendemos é avaliar a satisfação do eleitor em relação aos nossos serviços, em especial o relacionado ao dia da eleição. O resultado nos apontará o grau de satisfação dos nossos usuários e as melhorias necessárias para continuarmos o aprimoramento dos serviços prestados à sociedade”, destacou a assessora de Planejamento do TRE, Luciane Medeiros.