Detran vai leiloar 64 veículos no próximo dia 14

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) realiza no dia 14 no Parque de Exposição Marechal Castelo Branco um novo leilão de 64 veículos, sendo sete carros e o restante motocicletas de diversas marcas. A venda por meio do maior lance foi divulgada no Diário Oficial do Estado de sexta-feira (30).

O interessado em comprar um veículo precisa realizar a visita, entre os dias 10 e 13, ao Pátio de Veículos Apreendidos da autarquia, que fica na BR-364, km 08, 7770 – Distrito Industrial. Para conhecer todos os itens será preciso realizar um cadastro.

De acordo com o edital, a maioria das motocicletas possuem mais de dez anos de uso e um valor mínimo e inicial que varia de R$ 500 e chegando a R$ 1,5 mil.

Para participar dos lances, o Detran também exige o cadastro do participante pelo site www.saleiloes.com.br.

A pessoa que arrematar terá até 24 horas para quitar o valor do bem, sendo que a penalidade para aqueles que deixarem de pagar será a aplicação de uma multa de 20% no valor do veículo arrematado, e, caso não seja quitado, o inadimplente será inscrito no CPS e no Serasa, além de ter como penalidade o impedimento de participar por dois anos de qualquer leilão do Estado.

Depois de pago o valor do veículo, o novo proprietário terá 30 dias para fazer a retirada do pátio, sendo que esse prazo serve para a regularização do veículo para que ele volte a circular.