TRE-AC sorteia três urnas para serem auditadas neste domingo

A Comissão da Votação Paralela, presidida pela juíza de Direito Rogéria Epamimondas, realizou na manhã deste sábado o sorteio de três urnas eletrônicas que serão auditadas neste domingo, 2, por meio da Votação Paralela.

A primeira urna sorteada foi a da seção 330 da 1ª Zona Eleitoral, de Rio Branco. A segunda urna foi da seção 183 da 4ª Zona Eleitoral, no município de Cruzeiro do Sul. A terceira e última urna sorteada foi da seção 161, da 8ª Zona Eleitoral, no município de Senador Guiomard.

“O resultado do sorteio foi excelente porque contemplou diferentes regiões do nosso estado, como a capital, o Vale do Juruá e o Vale do Alto Acre”, avalia a juíza Rogéria Epaminondas, designada para presidir a comissão de votação paralela.

O sorteio foi feito de forma manual, como determina a resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Todas as seções eleitorais do estado participaram do sorteio realizado no plenário do Tribunal. A atividade foi realizada sob a supervisão da comissão de auditoria, na presença de auxiliares da Votação Paralela. Representantes de coligações e partidos políticos também participam desse procedimento.

Após o sorteio, foi feito o recolhimento das urnas eletrônicas e o preenchimentos das cédulas de votação com candidatos reais dos locais onde essas urnas funcionariam normalmente. No dia da eleição, o resultado obtido nas urnas eletrônicas deve ser o mesmo do obtido no sistema do TSE.

“A vontade do eleitor demonstrada na urna eletrônica por meio do voto vai corresponder exatamente ao boletim de urna. Desse modo, o TSE garante que a democracia seja exercida na sua plenitude”, finaliza a juíza Rogéria Epaminondas.

A votação paralela é realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Acre, das 8h às 17h.