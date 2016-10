Rede, de Marina, deve sair menor após eleições municipais

O fraco desempenho do partido de Marina Silva ocorre até mesmo em estados nos quais surpreendeu na disputa de 2014. No Rio de Janeiro, por exemplo, obteve 31% dos votos. Na capital fluminense, no dia da eleição a disputa embolada pelo segundo lugar não inclui o deputado federal Alessandro Molon.

O mesmo ocorre na capital do Acre, Estado de origem de Marina. Ela venceu Dilma Rousseff ( e Aécio Neves no seu estado natal em 2014. Em 2016, porém, seu apoio a Carlos Gomes na disputa por Rio Branco não tem sido suficiente para o candidato sair do patamar de 4% nas pesquisas.