Candidatos foram às urnas em Rio Branco

As eleições municipais está tranquila até o momento na capital, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), somente quatro urnas foram trocadas após apresentarem problemas até o momento.

A previsão do TRE é que o resultado das eleições seja divulgado antes de meia-noite, mas os candidatos esperam que até as 20h o anúncio do novo prefeito já seja feito.

Marcus Alexandre candidato do PT à Prefeitura de Rio Branco, votou por volta das 10h18 deste domingo, na agência do INSS, na Avenida Getúlio Vargas, bairro Bosque. Ele chegou acompanhado da vice, Socorro Neri (PSB), e da mulher.

“Vou permanecer em casa, com a família, aguardando a apuração. Depois do resultado final, a gente pode manifestar as opiniões. Hoje é o dia da democracia. Fizemos a campanha dentro do que a legislação permitia, buscamos apresentar projetos, debater ideias, agora a decisão é do povo.”

Raimundo Vaz vota em Rio Branco

Raimundo Vaz candidato do PR à Prefeitura de Rio Branco , votou por volta das 10h04 no Colégio Natalino da Silveira Brito, bairro Estação Experimental. Ele chegou acompanhado do vice, Francineudo Costa (PSDB).

“Esse é o momento em que a população deve expressar seu sentimento e escolher alguém para eleger. Lutei muito para ganhar e creio que cumpri minha obrigação. Agora a decisão é da população. Se eu não estiver no segundo turno não vou apoiar ninguém.”

Carlos Gomes vota em Rio Branco

Carlos Gomes candidato da Rede à Prefeitura de Rio Branco, votou por volta das 8h47 deste domingo (2), no Colégio Estadual Barão do Rio Branco (Cerb), no Centro da capital acreana. Ele chegou acompanhado do vice, Gabriel Santos (Rede), e de Marina Silva (Rede).

“A tentativa é de qualificar o processo eleitoral. Mostrar que é uma outra geração que também quer dar sua contribuição, melhorar e qualificar e isso que está posto aí. Nesse momento de crise, ter outras formas de caminhar, isso mostra para nossas gerações que é possível mudar, qualificar e sobretudo não desistir dos nossos sonhos”.

Sinhasique vota em Rio Branco

Eliane Sinhasique candidata do PMDB à Prefeitura de Rio Branco, votou por volta das 8h23 deste domingo (2), na agência do INSS, na Avenida Getúlio Vargas, em frente ao Colégio de Aplicação, na capital. Ela chegou acompanhada do vice, Alysson Bestene (PP) e cabos eleitorais.