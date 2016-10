Eleições no Acre começaram com troca emergencial de 4 urnas

A Justiça Eleitoral divulgou no início da manhã deste domingo, 2, que quatro urnas tiveram de ser substituídas de última hora no Acre e que, país afora foram registradas 11 prisões de eleitores: 5 em Santa Catarina, 4 no Rio de Janeiro e 2 em São Paulo. Entre os motivos das prisões está a divulgação de propaganda. Houve ainda outras 8 ocorrências nos estados envolvendo eleitores, mas que não resultaram em prisão.

Além disso, dois candidatos haviam sido presos em flagrante nas primeiras horas do dia, um em Santa Catarina e outro em São Paulo. Os dois estavam divulgando propaganda não permitida. Um terceiro candidato, na Bahia, chegou a ser levado para a delegacia por boca de urna, mas não chegou a ser preso.

No total, 9 urnas tiveram que ser substituídas na primeira meia hora: 4 no Acre, 1 em Alagoas, 1 em Minas Gerais, 1 no Rio de Janeiro, 1 no Rio Grande do Norte e 1 em Sergipe.