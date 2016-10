Até o meio dia 7 pessoas foram presas por crime eleitoral

O desembargador Roberto Barros, presidente do TRE, fez, ao meio dia de domingo, uma avaliação da eleição no período de 8 as ,12 horas.

Em uma entrevista coletiva na sede do órgão, o presidente disse que a votação até aquele momento transcorria dentro da normalidade, apesar de terem sido registradas sete ocorrências.

Segundo Barros, durante a manhã, 3 pessoas foram detidas pelo crime de “boca de urna” , 2 por compra de voto, uma por transporte ilegal de eleitores e o TRE apurava a detenção de mais uma pessoa em Senador Guiomard.

Para o desembargador a presença do Exército nas ruas numa Força Tarefa com a PM, a PF e os demais setores da segurança, garantiam até aquele momento a segurança do processo.

O presidente disse que a estimativa do TRE era de divulgar o resultado final da eleição até as 21 hs, com a possibilidade de atrasar em alguns municípios devido a coleta de dados de urnas instaladas em locais de difícil acesso, 75 no total.

Em Rio Branco, o TRE instalou 1.779 urnas.