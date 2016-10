MP-AC recebeu 186 denúncias às vésperas das Eleições 2016

Atés a véspera das Eleições 2016, o Ministério Público do Acre (MP-AC), por meio do Grupo de Apoio à Atividade Eleitoral (GAAE), recebeu 186 denúncias de crimes eleitorais praticados na capital Rio Branco. A maioria das irregularidades foi denunciada através do número 0800 9702078 disponibilizado para os eleitores no início de agosto. A coordenação do GAAE informou que os crimes mais denunciados são propaganda eleitoral irregular e compra de votos.

Além do 0800, foi disponibilizado ao eleitor o e-mail ouvidoria@mpac.mp.br e a páginaOuvidoria do Ministério Público do Estado do Acre.

O secretário geral do GAAE, Thiago Campos, confirmou que 80% das denúncias foram feitas pelo 0800, 15% por meio do aplicativo Pardal, ferramenta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e as demais pelas redes sociais do órgão.

O diretor do TRE-AC, Carlos Venícios Ribeiro, informou que até à noite de sábado (1º) não tinha o número de denúncias feitas ao aplicativo Pardal.

Ribeiro disse que o número exato de denúncias deve ser divulgado na próxima semana. Ele esclareceu também que o grupo será reforçado, durante o pleito, com pelo menos 200 servidores atuando na capital e interior para fiscalizar as irregularidades eleitorais. Com informações do G1