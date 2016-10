Candidata descobre na urna que fez campanha com número errado

A candidata a vereadora em Guajará-Mirim, Rondônia, descobriu, na última hora, que fez toda a sua campanha com o número errado. A postulante digitou seu número de campanha na urna e verificou que era inexistente, segundo informações da GloboNews que não divulgou a nome da candidata.

O cartório eleitoral de Guajará-Mirim informou que o número da campanha da candidata era diferente do número registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE). A candidata, que fez toda a sua campanha com um número errado, não conseguirá receber nem o próprio voto.