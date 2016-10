Candidatos foram às urnas em Cruzeiro do Sul

Candidata do PSB, delegada Carla Brito vota em Cruzeiro do Sul

A candidata do PSB, delegada Carla Brito, votou por volta das 10h na sessão 37 na Fundação Elias Mansur, antiga Biblioteca Padre Trindade. A candidata foi a terceira a votar, dos três candidatos, e chegou no local de votação acompanhada dos assessores da coligação e do vice Josinaldo Batista.

A candidata acredita na vitória, devido a forma diferente de ter feito campanha.

“Essa campanha foi construída com pé no chão, com as pessoas, com união e com a esperança de mudança, onde nós agora no dia 2, vamos decidir os próximos quatro anos da nossa cidade. Estou muito confiante que Cruzeiro do Sul quer mudança”, declarou a candidata.

candidato Henrique Afonso (PSDB) vota em Cruzeiro do Sul

O candidato Henrique Afonso (PSDB) foi o segundo candidato a votar, por volta das 9h30. O candidato votou na sessão 126, e chegou no local de votação acompanhado da família e de assessores.

“Acreditamos na vitória. Nossa carreta ontem teve exatamente essa impressão. Tenho certeza que a melhor pesquisa é a de hoje, e nós vamos selar a vitória após as 5 horas da tarde. A vitória da democracia, do retorno da nossa liberdade, tenho certeza que Cruzeiro do Sul vai consolidar exatamente aquilo que estamos pleiteando, com essa transformação da cidade de Cruzeiro do Sul “, relatou o candidato.

Candidato Ilderlei Cordeiro (PMDB) vota em Cruzeiro do Sul

Acompanhado do vice Zequinha Lima, da família e do atual prefeito Vagner Sales, o candidato Ilderlei Cordeiro (PMDB) votou logo no início da manhã, na sede do ICMBio, antigo Ibama, na sessão 59, por volta das 8h30.:

Confiante, o candidato agradeceu as pessoas que confiaram no seu plano de governo.

“Nosso plano de governo foi uma bênção, o povo aderiu, percebemos tanto nas reuniões, nos comícios e no nosso dia a dia. As pesquisas mostraram isso, é eu agradeço a Deus e ao povo que aderiu”,falou.