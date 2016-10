Candidatos votam pela manhã em Brasiléia e Epitaciolândia

Os candidatos majoritários pelos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, aproveitaram o turno da manhã, para exercer seus direitos de votar em suas seções, acompanhados de familiares, amigos e simpatizantes. A candidata pelo PSD, Professora Rosimari, foi a primeira que votou, na escola Raimunda da Cunha Aires.

Em seguida, foi a vez do candidato pelo PSB, Tião Flores, que votou na Escola Brasil Bolívia. A coordenadoria do candidato do Partido dos Trabalhadores, Marcos Fernando, não divulgou a agenda.

Em Brasiléia, o candidato pelo PSDB, Manoel Prette, votou na Escola Francisco Germano na Silva, localizada na zona rural, no km 68 da BR 317 (Estrada do Pacífico), às 8h20, concidentemente,sua esposa vota na mesma seção.

Por volta das 9h17, a candidata Fernanda Hassem, chegou na Escola Getúlio Vargas na companhia de seu esposo e filhos, além da deputada Leila Galvão, onde cumprimentou eleitores e votou.