Acerto de contas: Dupla executa depedente químico no Taquari

Dupla de ciclista invade estabelecimento comercial na rua Baguari, no bairro Taquari, para executar a tiros o dependente qúimico, Marcio de Jesus Xavier. O crime aconteceu por volta das 11 horas da manhã de ontem, no interior da mercearia do Negão, segundo a declaração do tenente-coronel da Polícia Militar (PM), Bino, que atender a ocorrência.

Os militares fizeram um cordão de isolamento da área, para garantir a preservação do local do crime. Populares relataram que a vítima vinha sendo ameaçada por dívidas, com traficantes da área. Marcio de Jesus estava em frente ao estabelecimento comecial, quando os dois ciclistas aproximaram, o garupa sacou uma arma e efetuou um disparo na sua direção. Gravemente ferido, a vítima chegou buscar socorro no interior da mercearia, mas os criminosos adentraram o local e efetuou outros disparos na direção da vítima indefesa.

Os funcionários do comérgio chegaram a tentar socorrer a vítima que morreu na hora. O suspeito de efetuar o disparo é conhecido no submundo do crime pelo apelido de Kiko, porém, o comparsa que dava cobertura não teve a identidade revelada.

O delegado Roberth Alencar acompanhou o resgate do corpo pelo rebecão do Instituto Médico-Legal (IML), conversou com parentes e testemunhas que passavam pelo local. A autoridade policial evitou dar detelhes, para não atrapalhar as investigações em curso. Destacou que o caso será encaminhado para a Delegacia Especializada em Homicídios, para que o delegado plantonista possa instaurar o procedimento investigatório.

Selmo Melo