PF fez batida em posto de gasolina após denúncia de compra de votos

Polícia Federal faz batida em posto de gasolina, na Avenida Ceará, após receber denúncia de compra de votos, na tarde de domingo, 2. Documentos foram apreendidos e uma frentista do empreendimento foi levada a sede da Polícia Federal, em Rio Branco, para prestar depoimento.

Um dos agentes diz que a investigação não tem relação com o posto, mas sim com uma pessoa que estaria trocando combustível por votos. O nome do suposto comprador de votos não foi divulgado, e um dos policiais que participou da ação disse que os fatos serão apurados e encaminhados para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A denúncia ocorreu devido às longas filas formadas por clientes no local em busca de abastecerem os veículos.

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TER-AC), desembargador Roberto Barros diz que ainda não tem informações sobre o caso, mas que deve receber os detalhes na segunda-feira, 3. “Mais a frente devemos ter o detalhamento do que aconteceu e as apurações realizadas. Mas possivelmente, deve ter sido o fornecimento indevido de combustível”, relata.