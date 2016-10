Marcus Alexandre é reeleito prefeito de Rio Branco

O engenheiro civil Marcus Alexandre foi reeleito prefeito de Rio Branco com 54,79% dos votos, confirmando todas as pesquisas eleitorais publicadas no Acre. Eliane Sinhasique ficou em segundo lugar, com 32,08% dos votos. Carlos Gomes vem em terceiro (8,32%) e Raimundo Vaz acabou na última colocação com 4,81% dos votos.

Com a reeleição –desta vez sem segundo turno – Marcus Alexandre entrará para a história com um dos mais longevos no cargo junto com Angelim, o único, até então, a ocupar o cargo em dois mandatos consecutivos.

Formado em engenharia civil pela Universidade Estadual de São Paulo, a famosa Unesp, Marcus veio para o Acre em 1999, e em seguida trabalhou nos seguintes cargos: chefe do Departamento de Planos, Programas, Projetos e Captação de Recursos, da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação, Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico Sustentável, a velha Seplands, de 2003 a 2006; Coordenador do Projeto Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento BRA 99/005 para o Desenvolvimento Humano Sustentável do Acre; Coordenador da Unidade Executora do Contrato com o Banco Interamericano de Desenvolvimento BID 1399/OC-BR no Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre; Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) de 2007 a 2012.

Marcus tem 39 anos e além da graduação em engenharia civil possui especialização em Team Management: Desenvolvimento de Competências Gerenciais pela Fundação Getúlio Vargas FGV/ISAE. É casado com a Engenheira Civil Gicélia Viana, filho de Tânia de Cássia Médici Aguiar e Ademir Aguiar, ex-corretor imobiliário que faz tratamento de saúde.

Com a vida profissional totalmente dedicada aos projetos de infraestrutura –e tudo no Acre –Marcus Alexandre participou diretamente e indiretamente do advento de grandes obras como a liigação definitiva da BR-364 entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, com a construção dos últimos trechos entre Sena Madureira, Manuel Urbano, Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul, além da construção das grandes pontes da BR-364, destacando os rios Caeté, que tem 210 metros de extensão, Jurupari (250m), Purus (477m), Envira (300m), Tarauacá (300m) e Juruá (esta a maior do Estado com 550 metros); da construção do anel viário de Tarauacá e Feijó; Pavimentação da BR 317, sentido Boca do Acre, de Senador Guiomard até a divisa com o Estado do Amazonas.