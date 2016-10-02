Veja quem são os novos prefeitos das cidades do Entorno do AC

RIO BRANCO – MARCUS ALEXANDRE – PT
SENA MADUREIRA – MAZINHO SERAFIM – PMDB
MANUEL URBANO – TANIZIO SÁ – PMDB
SANTA ROSA – ASSIS MOURA – PRP
PORTO ACRE – BENÉ DAMASCENO – PROS
BUJARI – ROMUALDO – PC do B
FEIJÓ – KIEFER – PP
SENADOR GUIOMARD – ANDRÉ MAIA PSD
TARAUACÁ – MARILETE VITORINO – PSD
CRUZEIRO DO SUL – ILDERLEI CORDEIRO -PMDB
MÂNCIO LIMA – ISAAC LIMA – PT
RODRIGUES AVES – SEBASTIÃO CORREIA – PMDB
PORTO WALTER – ZEZINHO BARBARY – PMDB
MARECHAL THAUMARTURGO – ISAAC PIYÂNCO – PMDB
JORDÃO – ELSON FARIAS – PSD ASSIS BRASIL – ZUM – OSDB
BRASILÉIA – FERNANDA HASSEM PT
EPITACIOLÂNDIA – TIÃO FLORES – PSB
XAPURI – BIRA – PT
CAPIXABA – ZÉ AUGUSTO – PP
PLÁCIDO DE CASTRO – GEDEON – PSDB
ACRELÂNDIA – CAETANO PSB
ASSIS BRASIL – ZUM – PSDB