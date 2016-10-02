dom, out 2 2016

Veja quem são os novos prefeitos das cidades do Entorno do AC

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RIO BRANCO – MARCUS ALEXANDRE – PT

SENA MADUREIRA – MAZINHO SERAFIM – PMDB

MANUEL URBANO – TANIZIO SÁ – PMDB

SANTA ROSA – ASSIS MOURA – PRP

PORTO ACRE – BENÉ DAMASCENO – PROS

BUJARI – ROMUALDO – PC do B

FEIJÓ – KIEFER  – PP

SENADOR GUIOMARD – ANDRÉ MAIA PSD

TARAUACÁ – MARILETE VITORINO – PSD

CRUZEIRO DO SUL – ILDERLEI CORDEIRO  -PMDB

MÂNCIO LIMA – ISAAC LIMA – PT

RODRIGUES AVES – SEBASTIÃO CORREIA – PMDB

PORTO WALTER – ZEZINHO BARBARY – PMDB

MARECHAL THAUMARTURGO – ISAAC PIYÂNCO – PMDB

JORDÃO – ELSON FARIAS – PSD ASSIS BRASIL – ZUM – OSDB

BRASILÉIA – FERNANDA HASSEM PT

EPITACIOLÂNDIA – TIÃO FLORES – PSB

XAPURI – BIRA – PT

CAPIXABA – ZÉ AUGUSTO – PP

PLÁCIDO DE CASTRO – GEDEON – PSDB

ACRELÂNDIA – CAETANO PSB

ASSIS BRASIL – ZUM – PSDB

 


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