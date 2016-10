A PEQUENA NA BALSA PARA MANACAPURU

O porto da gameleira estará em festa e Manacapuru já espera os ilustres e constantes visitantes da balsa acreana. Alguns deles já estão de tal forma acostumados com a viagem, que mantêm amizade e esperam rever os botos camaradas e se preparam para fazer coro no choro do surubim. Flaviano, velho balseiro, vai explicar para Eliane Sinhasique todo o percurso, com as atrações de cada curva do rio. Petecão quase teve o Boi Cagão barrado e Gladson Cameli vai dar uma escapada e verificar o caminho em seu jet-ski. Bocalom recusou-se a embarcar. Disse que sua milhagem na balsa é tão grande que dá para comprar passagem de primeira classe de avião. Na cabeceira do Rio Acre, na Gameleira. Marcus Alexandre marca passeio de bicicleta com os jovens para comemorar a vitória, com o governador Tião Viana, o senador Jorge Viana e a vice Socorro Neri.