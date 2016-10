Marcus Alexandre é reeleito em primeiro turno com 104.311 votos

Marcus Alexandre é o prefeito reeleito de Rio Branco no primeiro turno. Com 99,86 dos votos apurados na capital, ele obteve 54,87% dos votos válidos, ou 104.311 de todos os sufrágios. A candidata Eliane Sinhasique chegou a 32,02% com 60.971 votos. Em terceiro lugar ficou Carlos César, da REDE, com 8,28% e em quarto, Raimundo Vaz, do PR, com 4,84%.

O resultado confirmou todas as pesquisas realizadas na capital que sempre demonstraram o favoritismo do candidato da Frente Popular, que fez uma campanha sem ofensas, sem agressão, alegre, propositiva e que envolveu a população. Foi também a comprovação da popularidade do prefeito, expressa nas ruas, nos bairros e nos ramais, sempre recebendo de braços abertos Marcus Alexandre.