Coluna Bom Dia

Vitória

Bom, não era mentira, as pesquisas estavam certas, a diferença do previsto para o resultado final foi mínima. Enfim, a eleição ocorreu dentro do previsto na Capital, com a vitória esmagadora e sem contestação de Marcus Alexandre, que em nenhum momento esteve ameaçado em sua hegemonia.

Fôlego

A vitória de Marcus Alexandre dá um fôlego novo para a Frente Popular, que se mostrou organicamente forte no Estado, elegendo prefeitos em 10 das 22 cidades e mostrando aos adversários que precisa ser respeitada.

Lição

Se há uma lição nessas eleições é que a política não precisa ser feita com raiva, com ódio, com rancor. Marcus Alexandre é o melhor exemplo disso. Uma campanha limpa e que debateu ideias e propostas, que mostrou realizações e respeito à população só poderia dar certo.

Divisão

A oposição perdeu na Capital e em várias cidades do interior por suas divisões, pela falta de um projeto de Estado, de uma proposta de poder. Onde venceu, foi mais pelo esforço de candidatos e algumas lideranças, do que por um movimento orgânico e articulado.

Forte

As previsões de grupos oposicionistas de que essa eleição seria a preparação para um “passeio” em 2018, precisam ser revistas. Não deram muito certo e algumas lideranças saíram bem queimadas.

PT

O governador Tião Viana mostrou que o PT não saiu destruído como seus adversários previram e no Acre, conseguiu quase metade dos votos válidos, 47% para ser preciso, participando da vitória em dez municípios. E elegeu o único prefeito da legenda em primeiro turno.

Renovação

A Câmara Municipal de Rio Branco terá forte renovação, um justo castigo aos vereadores que pouco mostraram de útil nos quatro anos. A rigor, apenas cinco retornam. Há perspectivas de uma composição mais qualificada, mas também há eleitos que terão que provar que as urnas não erraram, caso contrário, serão vereadores de um só mandato, como tantos que saíram.

Emoção

O prefeito Marcus Alexandre levando o pai debilitado para votar foi uma das mais lindas imagens da eleição. Prova de amor, de carinho, de respeito e do orgulho do pai com a vitória e com as conquistas do filho. Emocionante e mostra bem que as qualidades do prefeito vêm do berço.

Desejo

Recuperando-se de enfermidade, seu Ademir realizou seu sonho de votar no filho, junto com dona Tânia. E foi junto deles que o prefeito apareceu pela primeira vez, depois de reeleito. Bonito gesto e bonita lição de amor.

Família

Aliás, a família do prefeito esteve junto com ele em toda a campanha, com sua esposa Gicélia pedalando a seu lado na cicleata e o filho Gael sendo estrela nas redes sociais. Com muita esperança de vários internautas que não seja sãopaulino, tricolor sofredor como o pai.

Deselegante

Ao dizer que cada povo tem o governante que merece, Eliane Sinhasique foi deselegante com a população que lhe negou o voto. Depois, mais calma, tentou consertar. Mas, não é assim que se trata o voto livre do eleitor. Falou como se julgasse que é melhor do que a escolha feita democraticamente.

Carregou

Derrotado com Eliane, o deputado Flaviano Melo comemora a nova aposta eleitoral que apresenta, fazendo de seu novo pupilo, o advogado Roberto Duarte o mais votado para a Câmara Municipal. Que ele honre o mandato e não tente o alpinismo eleitoral que acabou atrapalhando sua companheira Eliane Sinhasique. Mas, será difícil.

Fracasso de Bittar

Se há um fracasso evidente, um político que sai desgastado ao máximo dessa eleição é o ex-deputado Marcio Bittar, que não conseguiu sequer eleger o filho como vereador. Ele ficou bem longe de conseguir a vaga, não foi sequer o mais votado do partido. Ficou na longínqua 40ª colocação. Uma vergonha.

Jornalistas

Os jornalistas também não foram felizes na tentativa de buscar um mandato. Um feroz crítico do governo ficou na rabagésima posição.

Bicicleta

A atual vereadora Roselane não teve nem o voto dos donos de fuscas na Capital, seu único projeto lembrado pelos eleitores. Vai voltar a pedalar sua bicicleta no anonimato.

Força

Sem dúvida, o prefeito Vagner Sales mostrou prestígio e, aos trancos e barrancos, elegeu seu candidato Ilderlei Cordeiro em Cruzeiro do Sul, mas sem o passeio esperado nas urnas. Mas o que importa é a vitória.

Liderança

Ainda assim, o deputado César Messias mostrou sua liderança e levantou do zero uma candidata altamente competitiva no Juruá, a delegada Carla Brito, um nome a ser guardado para o futuro.

Desabou

Outro político que desabou nas eleições foi o deputado federal Rocha. Suas grandes apostas pessoais fracassaram: Henrique Afonso, em Cruzeiro do Sul, foi o terceiro e último colocado. Raimundo Vaz, na Capital, também acabou em melancólico último lugar. E ainda perdeu a eleição em Senador Guiomard com a candidata Branca.

PSDB

As duas vitórias do PSDB no interior, Gedeon em Plácido de Castro e Zum em Assis Brasil nada devem ao deputado. Ao contrário, ganharam, apesar dele.

Petecão

Melhor sorte teve o senador Petecão. Além de eleger a irmã vereadora, teve influência na vitória de André Maia, em Senador Guiomard, e pode comemorar a vitória de Marilete Vitorino em Tarauacá.

Indígena

O eleito que mais marcará o PMDB acreano no plano nacional será Isaac Piyãko, o primeiro indígena a assumir uma prefeitura com uma plataforma étnica. Com 56% dos votos, ele foi hegemônico em Thaumaturgo.

Prisões

Praticamente toda a família Diniz foi presa ontem em Sena Madureira. Primeiro foi o ex-deputado Gilberto Diniz, ainda no sábado à noite, junto com o primo e candidato “Caju”. Ontem, foi a vez do deputado Ghelen Diniz. Aliás, Sena foi o município com mais problemas de crimes eleitorais.

Cadeia

Gilberto Diniz teria sido transferido para a prisão em Rio Branco. A lei é dura nesse aspecto.

Passarada

Como curiosidade, a Câmara Municipal de Sena Madureira vai poder dar voos altos, com a eleição dos vereadores Jacamim e Canário. E ainda terá o vereador Boa Ideia. Boa sorte a eles.

Volta

A volta de políticos experientes no interior, como Bené Damasceno e Zum pode marcar uma virada mais tradicional em prefeituras problemáticas, pelo menos eles conhecem o caminho das pedras.

Plácido de Castro

É incompreensível que o prefeito Roney Firmino, mesmo preso, acusado de corrupção, tenha tido mais de dois mil votos em Plácido de Castro. O que é isso? A população será conivente com os desmandos?

Rivelino

Muito melhor fez a população de Santa Rosa que deu pouco mais de 50 votos para o também preso prefeito Rivelino.

Boca do Acre

Enfim, Boca do Acre se livra do flagelo do prefeito Iran Lima que, desta vez, não conseguiu manobrar para se garantir no cargo a todo custo. A eleição do prefeito Zeca, do PSDB, dá uma nove esperança à população. A expectativa de mudança é grande.

Esmagadora

A vitória de Zeca foi esmagadora, com mais de 61% dos votos naquele município, mostrando que a população não aguentava mais o abandono e os desmandos de Iran Lima, que despareceu da cidade antes dos resultados.

Eliane

Há uma Eliane eleita bem perto daqui. Foi em Pauini, onde a candidata também do PMDB foi a vitoriosa, em uma bela campanha, vencendo outros quatro candidatos. Parabéns a ela.

Lá e cá

Pois é, o Dr. Hildon, candidato do PSDB de Porto Velho, que veio ao Acre gravar seu programa eleitoral para mostrar uma capital que estava sendo bem administrada e foi execrado pelos tucanos acreanos, acabou sendo o primeiro colocado em sua cidade e vai com vantagem para o segundo turno.

Surpresa

Dr. Hildon foi a surpresa, já que nenhuma pesquisa indicava que ele pudesse liderar as eleições. Acabou tirando o prefeito Mauro Nassif e o candidato do PT e ex-prefeito Roberto Sobrinho do segundo turno, que ele disputará em vantagem contra Leo Morais, do PTB.

Cercada

Foi um certo exagero cercar a Praça da Revolução para impedir problemas na eleição. É um ponto tradicional de comemorações, de exercício da cidadania e em eleições muito mais acirradas os dois lados em disputa fizeram a festa cidadã no local.

O xis

As duas acreanas puxadoras do xis, uma do assentamento Pedro Peixoto e outra do Quinari, mas que parecem legítimas cariocas no sotaque, Eliane Sinhasique e Antônia Lúcia, não se deram bem na eleição. Vão praticar o sotaque na balsa.

Carona

Aliás, Antônia Lúcia vai tentar uma carona na balsa, pelo menos de Manaus a Manacapuru, bem pertinho, para o esposo Silas Câmara, derrotado para a prefeitura.

Surpresa

A grande surpresa deste pleito realmente foi o novato desconhecido Carlos Gomes, da Rede Sustentabilidade, que teve o dobro de votos do tradicionalíssimo Raimundo Vaz. O debate da TV Acre, do qual o alijaram ajudou na votação.

Gratidão

Gomes agradeceu pelo apoio: “gratidão a todas as pessoas que nos receberam carinhosamente, que prestaram solidariedade democrática! Estamos conectados na boa política”.

Desempenho

Raimundo Vaz tornou-se uma decepção a partir de declarações inócuas e no terrível desempenho nos debates. Enrolado no falar, tem dificuldade de ser compreendido. E ficou na rabeira, atrás de Carlos Gomes.