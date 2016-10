Tão logo os resultados firam divulgados em todo o estado, o governador Tião Viana fez um balanço dos resultados do PT e da Frente Popular e comemorou que o PT foi o partido com mais votos, elegendo 11 vereadores e que a Frente Popular ficou com 1º prefeituras, em nenhum momento se confirmando o desastre anunciado pela oposição.

O governador mostrou que a Frente Popular conquistou os municípios de Rio Branco, Brasileia, Xapuri, Plácido de Castro, Acrelândia, Bujari, Jordão, Mâncio Lima e Epitaciolândia.

Nos números absolutos e proporcionais, segundo Tião Viana o quadro por partidos é o seguinte:

PT 163.581 votos 46,9%

PMDB 109.052 votos 31,3%

PSDB 50.385 votos 14,4%

PP 19.708 votos 5,7%

DEM 5. 971 votos 5,97%

Tião Viana otimista com desempenho da FPA no interior

Assim, que o governador Tião Viana (PT-AC) votou no campus da Universidade Federal do Acre (Ufac), fez a seguinte declaração: “votar é uma declaração de amor à democracia”. Acompanhado dos familiares e assessores, o governado cumprimentou os eleitores que estavam no local de votação e demonstrava muita confiança de uma vitória (no primeiro turno), na disputa pela prefeitura da Capital.

Lamentou o abuso do poder econômico no município de Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá, mas acredita que a coligação da Frente Popular do Acre (FPA) amplie o número de prefeitos, em comparação com o pleito passado. “Apesar da grande campanha difamatória e das tentativas de criminalização do nosso partido, sairemos deste pleito mais fortalecidos”, prevê.

Destacou que é um dia especial para o fortalecimento das institui- ções democráticas, pois o eleitorado tem a oportunidade de escolher os seus representantes pelos próximos quatro anos. Explicou que é a única ocasião, em que o cidadão exerce o papel de juiz para decidir sobre o destino da sua cidade, quando escolhe o novo prefeito e os vereadores. “Tivemos o maior ataque à democracia na história do nosso país, mas não nos curvaremos diante a missão de transformar a realidade econômica dos menos favorecidos”, declarou