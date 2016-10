O peemedebista Adib Elias protagonizou um momento inusitado na noite deste domingo (2), quando apareceu em público para comemorar a sua eleição para prefeito de Catalão, no sudeste do estado de Goiás.

Como destacou o G1, Adib surgiu num palanque usando um colete a prova de balas. Ele, que obteve 37.561 votos (67,62%), vencendo a eleição no primeiro turno, usou a proteção por precaução.

De acordo com a assessoria do eleito, a medida foi adotada pela equipe do prefeito após motociclistas usarem o escapamento da moto para fazer barulho parecido com disparo de tiros.