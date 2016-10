Exército da 12ª Região prorroga Processo Seletivo para seleção de Serviço Militar Temporário

Foram prorrogadas as inscrições e análise curricular para Médico Temporário, do Exército da 12ª Região Militar (12ª RM), que abrange a área dos Estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima, retificou o Processo Seletivo, para seleção de prestação do Serviço Militar pelos estudantes de Medicina, Farmácia, Odontologia e Medicina Veterinária e pelos Médicos, Farmacêuticos, Dentistas e Veterinários de forma transitória e por tempo determinado.

O candidato Médico ou estudante, pode realizar as inscrições até o dia 6 de outubro de 2016, pelo site www.12rm.eb.mil.br, e se dirigir à Comissão de Seleção no local especificado no edital disponível em nosso site para entrega dos documentos solicitados.

Mais informações estão disponíveis nos editais em nosso site.

Houve alteração nos requisitos e a exclusão de algumas áreas previstas por força armada e guarnição. Para mais informações acesse os editais disponíveis em nosso site.

O exercício de atividades técnicas especializadas são no âmbito da Marinha do Brasil (MB), do Exército Brasileiro (EB) e da Força Aérea Brasileira (FAB).

Os convocados, após selecionados, serão incorporados nas Organizações Militares na situação de Guarda-Marinha (MB) ou AspiranteaOficial (EB e FAB), da reserva de 2ª classe.

Os candidatos serão classificados por meio de Análise Curricular, Inspeção de Saúde e Seleção Complementar. Este Processo Seletivo terá validade até a data imediatamente anterior ao início das inscrições para um novo certame.