Eliane Amorim bate quatro candidatos e é prefeita de Pauini

Em Pauini, no Amazonas, a candidata Eliane Amorim, do PMDB, venceu outros quatro candidatos e foi eleita prefeita, com 36,41% dos votos válidos. Com uma campanha que empolgou a população, ela conseguiu um grande apoio popular para redefinir os rumos do município vizinho do Amazonas. Comandando uma ampla colocação que tinha ainda os partidos PR, PMN, PC do B e PPS, Eliane consegue um grande feito em seu município.