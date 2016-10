Eleições foram tranquilas, diz presidente do TRE-AC

As eleições ocorreram de forma tranquila no Estado do Acre, de acordo com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), desembargador Roberto Barros e com a corregedora do TRE-AC, Waldirene Cordeiro, em coletiva de imprensa no início da noite de no domingo, 2.

Ao todo 16 ocorrências foram registradas em todo o Estado, segundo boletins oficiais. Do total de casos 8 foram por boca de urna, 2 por transporte irregular de eleitores, 1 por propaganda eleitoral, 3 por corrupção eleitoral e 2 por outros eventos como desordem.

De todo os casos, três envolvem diretamente candidatos. Dois de Rio Branco e um de Senador Guiomard. Na Capital, um é caso de boca de urna e o outro de transporte irregular de eleitor. Em Senador Guiomard, o caso foi de boca de urna.

Waldirene informa que os nomes dos candidatos não foram divulgados pela Polícia Federal. Os nomes dos envolvidos devem ser divulgados ontem, 3.

A corregedora diz que as incidências que ocorreram foram rotineiras e avalia a eleição como extremamente tranquila. Para ela, muitos fatores contribuíram para isso, como a redução do horário e do período de propaganda e a tranquilidade das pessoas. Além de algumas limitações da legislação, como a questão da redução de gastos e o não financiamento de campanha por empresas.

Nesta eleição, as filas foram reduzidas e os eleitores esperaram menos tempo para votar. Para Roberto Barros, os fatores que contribuíram para isto foram a quantidade de candidatos votos que reduziram em comparação a eleição anterior, a habituação com a biometria, e a medida adotada de reduzir a quantidade de eleitores por seção eleitoral e limitar ao número de 250.

Em todo Estado, 15 urnas apresentaram problemas, de um total de 1779. Um percentual considerado reduzido pelo presidente do TRE-AC. O Tribunal tinha mais de 600 urnas de contingência.