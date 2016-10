O prefeito reeleito Marcus Alexandre começou o dia hoje, logo após sua vitória na noite de ontem, no Mercado Elias Mansour, agradecendo a votação e conversando com os comerciantes do mercado e da feirinha.

Em sua fan page no Facebook, o prefeito postou fotos da visita e uma mensagem aos eleitores: “só tenho gratidão no coração pela oportunidade de continuar o nosso trabalho!!!” O prefeito não definiu a agenda para o resto do dia.