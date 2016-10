SENAI abre processo seletivo para unidades de Rio Branco e CZS

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial-SENAI – DR/AC torna pública a realização de processo seletivo para o provimento de vagas e formação de cadastro reserva para os cargos/especialidades de Instrutor I – Mecânica Automotiva; Instrutor II – Gestão; Laboratorista; Instrutor I – Refrigeração e Ar Condicionado; Instrutor I – Metal Mecânica (Tornearia, Fresa, Ajustagem e Solda); Instrutor I – Técnico em Segurança do Trabalho; Consultor de Tecnologia – Engenharia da Produção; Consultor de Tecnologia – Engenharia de Desenho Industrial.

As inscrições para o processo seletivo serão efetuadas exclusivamente via internet, por meio do endereço eletrônico http://www.sistemafieac.org.br/processo_seletivo_senai/. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá se informar melhor sobre o certame no “Comunicado de Processo Seletivo”, que se encontra disponível dentro do site da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) – http://www.senaiac.org.br/o-que-e-o-senai/processo-seletivos.html – e se certificar de que preenche todos os requisitos exigidos para o cargo/especialidade pretendido.

O acesso ao endereço eletrônico ficará disponível para inscrição no período de 30 de setembro até às 23 horas e 59 minutos do dia 16 de outubro de 2016, horário local. O SENAI/AC não se responsabilizará por solicitação de inscrição via internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.