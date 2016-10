Usina de Jirau: Retratação sobre matéria publicada no dia 01/10

O site JornalAtribuna ERROU ao publicar no dia 01de Outubro uma matéria em que a Polícia Federal abriu inquérito relacionado à 35a fase da Operação Lava Jato, que prendeu o ex-ministro da Casa Civil no governo Dilma Rousseff e ex-ministro da Fazenda no governo Lula, Antonio Palocci. O nome da matéria que foi publicada foi: Lava Jato – PF investiga obra da Usina de Jirau, o certo seria a Usina Hidrelétrica Santo Antônio como dizia a matéria e não Usina de Jirau.

Nota da Assessora de Comunicação Usina Hidrelétrica Jirau

Reiteramos a importância da retratação urgente desse importante e conceituado veículo do Estado do Acre, visto que a sociedade não fique confusa com a notícia publicada, ficando claro que não se trata da Usina Hidrelétrica Jirau.

Atualmente, a UHE Jirau, de acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), responsável pelo controle da operação, geração e transmissão da energia que abastece as cinco regiões do país, está em primeiro lugar com uma disponibilidade energética média de 99,10% no período de janeiro a agosto deste ano. Jirau está com sua 45ª turbina em operação comercial, das 50 previstas para operar até novembro deste ano.

Outro fator de reconhecimento da UHE Jirau pode ser indicado pelo conceito “A” que a Energia Sustentável do Brasil, concessionária da Usina, recebeu da ANEEL no guia de indicadores, criado pelo órgão para a entrega de Relatório de Acompanhamento de Empreendimentos de Geração de Energia Elétrica, mostrando o comprometimento da empresa com os prazos.

