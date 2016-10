Carros-pipa reforçam o abastecimento de água em Porto Acre

Com o objetivo de ofertar água potável à população que reside em regiões afetadas por este período de estiagem, o Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) e a Defesa Civil Estadual recebem o apoio de dois carros-pipa, disponibilizados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), na cidade de Porto Acre.

O processo de distribuição de água ganhou esse reforço no intuito de amenizar os impactos da grave seca que atinge a localidade.

“Na região da Vila do Incra, o abastecimento é feito por poços domiciliares, e com este cenário de estiagem, muito deles secaram. Com isso, os carros-pipa estão nos auxiliando a levar água da Estação de Tratamento [ETA] para os moradores”, relata o diretor-presidente do Depasa, Edvaldo Magalhães.

Equipes técnicas da instituição realizam o cadastramento das residências que necessitam desse abastecimento.

“No momento, cerca de cinquenta famílias recebem água em suas casas, e estamos percorrendo o município para detectar outros pontos emergenciais e ampliar o alcance da ação”, destaca o gerente do Depasa em Porto Acre, Raimundo Chaves.

Ele informa que, somada a essa intervenção, a autarquia promove trabalhos educacionais sobre o uso consciente da água e demais serviços de manutenção.