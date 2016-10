Mec divulgará resultado do Enem por escola nesta terça

Nesta terça-feira (4), serão divulgados os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2015 por escola. Os números serão apresentados durante coletiva de imprensa no edifício sede do Ministério da Educação (MEC), em Brasília.

Estarão presentes o Ministro da Educação, Mendonça Filho; a Secretaria Executiva do MEC, Maria Helena Guimarães de Castro; o Secretário de Educação Superior, Paulo Barone; a Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Maria Inês Fini; além de outras autoridades e técnicos desses órgãos e da comunidade acadêmica.

São considerados participantes do Enem 2015 os estudantes que atendam cumulativamente aos seguintes requisitos: tenham realizado as quatro provas objetivas e a prova de redação; tenham obtido proficiências superiores a zero em todas as provas objetivas e não tenham sido eliminados na redação; tenham sido matriculados em turmas da 3ª série do ensino médio regular de escolas públicas e privadas, de acordo com o Censo Escolar de 2015.