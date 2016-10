Anvisa atualiza lista de remédios sem receita médica

A lista de medicamentos isentos de prescrição, aqueles que não precisam de receita médica, foi atualizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A organização é por grupos terapêuticos, com suas indicações e exceções que não podem ser isentas de receita médica. Esses medicamentos podem ser adquiridos ou utilizados pela população sem a necessidade de receita, seja do médico ou do odontólogo. São produtos de baixo risco que tratam sintomas.

A lista está alinhada à resolução RDC 98/2016 que, recentemente, atualizou as regras para o enquadramento de medicamentos isentos de prescrição e o reenquadramento como medicamentos sob prescrição.

Regras

A resolução RDC 98/2016 define sete regras para que o medicamento posso ser considerado isento de prescrição:

Tempo de comercialização;

Perfil de segurança;

Indicação para tratamento de doenças;

Indicação de uso por curto período;

Ser manejável pelo paciente;

Baixo potencial de risco em situações de mau uso ou abuso;

Não apresentar potencial de dependência.

Orientação para as empresas

Com a nova regulação, a Anvisa disponibilizou para as empresas do setor uma área em seu portal com informações específicas sobre os procedimentos relacionados ao enquadramento de medicamentos isentos de prescrição.