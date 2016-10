Delegado mata colega dentro da corregedoria

Uma discussão entre delegados acabou em morte em Porto Velho. O Delegado Loubivar de Castro Araújo assassinou um outro delegado, José Pereira da Silva Filho. O homicídio aconteceu na sede da Corregedoria, na Avenida Pinheiro Machado.

De acordo com informações do delegado Loubivar, ele teria chegado à corregedoria para acompanhar um caso, e ao abrir a porta de uma sala, encontrou o José Pereira da Silva Filho. Segundo ele, ele teve a impressão que o colega sacaria uma arma para matá-lo e para se defender, sacou a arma primeiro e atirou duas vezes. Os tiros atingiram o tórax da vítima, que morreu no local.

O delegado Loubivar de Castro Araújo, que matou um colega na sala da Corregedoria da Polícia Civil nesta segunda-feira, foi preso instantes após o crime. O local foi isolado e a perícia técnica compareceu ao local.