Coluna Bom Dia

365 dias

Uma lição para se dar bem na política é que ela é feita 24 horas por dia, 365 dias por ano, com humildade e respeito. Ontem, enquanto a oposição lambia ou arreganhava mais suas feridas, o prefeito Marcus Alexandre madrugou no Mercado Elias Mansour, cumprimentando comerciantes, feirantes, consumidores, agradecendo o apoio, abraçando eleitores.

É assim

É assim que se trabalha na política. Com humildade e compromisso. O contato com o eleitor, com a população, precisa ser constante, não só na época da eleição. O jeito de tratar as pessoas não pode mudar, para não soar falso.

Exemplo

Foi sobre esse tema que o governador Tião Viana deu entrevista ontem. Mostrou que o PT do Acre é diferente do nacional e que os resultados das urnas comprovam isso. E ressaltou que a postura de Marcus Alexandre e dele próprio reforçam essa tese, da humildade e do trabalho.

Certo

Enquanto em algumas câmaras municipais o PT foi varrido ou se resignou a ter representação simbólica, no Acre, elegeu o maior número de vereadores, 40, e em Rio Branco, foi o único partido a eleger mais de um candidato. Foram quatro.

Aprender

Por isso, o governador acredita que é necessária uma reflexão e, mais que isso, uma inflexão para mudar os rumos políticos.

Pulverização

Mas, na verdade, o país permanece, como um todo, ingovernável. Quando, em um universo de 17 vereadores da Câmara de Rio Branco existem 13 partidos representados, é porque o sistema faliu, é porque a representatividade esgarçou-se.

Votos

Por isso, em grandes cidades como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, o número de abstenções, votos em branco e nulos fica até maior que o de votos válidos. A representatividade ruiu.

Financiamento

E o PT, maior incentivador da proibição de financiamento empresarial e do aperto das regras de doações foi quem mais sofreu com as regras que ajudou a aprovar. Essa foi uma eleição onde os candidatos mais ricos se destacaram, pois puderam doar dinheiro de seu próprio patrimônio.

Exemplos

O exemplo maior é o do empresário milionário João Dória eleito em São Paulo ou o magnata das comunicações e do transporte de veículos Vitório Medioli, que declarou R$ 350 milhões de patrimônio pessoal e foi eleito prefeito da cidade industrial de Betim, em Minas.

Lá e cá

No Acre, os empresários Kiefer, Mazinho Serafim, Gedeon confirmam essa tese, que esbarrou em Brasileia na popularidade de Fernanda Hassem, que venceu Manoel Prette, como a exceção que confirma a regra.

Zerado

O governador Tião Viana tem razão ao avaliar que a eleição de 2018 foi zerada. Ninguém pode se arvorar a dizer que sai como favorito ao pleito. Todos os pretensos candidatos têm razões para se preocupar.

Inesperado

Todos enfrentaram derrotas inesperadas e dificuldades maiores que as previstas. Gladson Cameli, por exemplo, contava como Bujari, onde perdeu feio e o PCdoB emplacou uma vitória inesperada; Acrelândia foi outra decepção para o PP, além de Porto Acre. A vitória de Kiefer, em Feijó, não pode ser atribuída ao senador.

Vereadores

Sem contar que perdeu seus dois vereadores em Rio Branco.

Bittar

O ex-deputado Marcio Bittar, que sonha com o governo ou o Senado terá que repensar suas táticas, depois de não conseguir emplacar o filho como vereador. Marcio agora sumiu do mapa político do Acre. Não tem um correligionário com mandato, alguém que seja ligado a ele.

Rocha

O deputado Rocha também está na muda, depois da derrocada de seu PSDB em votações importantes, especialmente no Quinari. Os dois prefeitos eleitos pelos tucanos não lhe devem nem bom dia.

PMDB

Flaviano Melo foi derrotado na Capital, onde só se salvou seu novo pupilo, Roberto Duarte, mais votado e único candidato eleito vereador pelo partido, que já foi o maior de Rio Branco. O partido perdeu em Xapuri, onde pode ser responsabilizado pela divisão que derrotou a oposição.

Governo

O governo tem muito a comemorar, mas também pontos a lamentar, como a derrota em Rodrigues Alves, Tarauacá e Feijó, mas boas surpresas como o já citado Bujari, Acrelândia e a retomada de Xapuri e Brasileia.

Vagner

Vagner Sales também não está com essa bola toda. Ele se jactava, em comícios, de que iria conseguir pelo menos 57% dos votos em Mâncio Lima e 60% em Cruzeiro do Sul. Perdeu em Mâncio Lima e ficou longe disso em Cruzeiro do Sul.

Vitória

Se alguém pode cantar vitória é o deputado federal César Messias. Ajudou a criar uma candidata competitiva e de futuro em Cruzeiro do Sul, elegeu dois prefeitos e a vice-prefeita de Rio Branco. O PSB se firma como força política no estado.

Secretarias

Cruzeiro do Sul tem 19 secretarias municipais, hoje. Um absurdo para um município literalmente quebrado. A ver o que o novo prefeito fará. Dava para ficar com seis, como era a proposta da candidata Delegada Carla.

Tapetão

Aliás, ninguém ainda pode cantar vitória em Cruzeiro do Sul, pois a eleição está sub judice. A juíza eleitoral, neta do ex-deputado, o saudoso Jáder Machado, ainda não promulgou o resultado.

Denunciados

E os três prefeitos presos vão virar réus. Foram formalmente indiciados. E Roney Firmino ainda teve mais de dois mil votos. Vá entender.

Versos

A candidata Eliane Sinhasique compartilhou pelo whatsapp uma paródia em versos, bem humorada, sobre sua viagem na balsa. Ela se faz acompanhar por todos os que a cercaram na campanha, de Flaviano a Alisson Bestene, de Aldenizia a Pelezinho. Assumiu a brincadeira da balsa.

Mas…

Legal ver esse espírito da candidata, mas no meio das rimas nota-se que sobram cutucadas em um e outro de sua coligação. A pequena não dá ponto sem nó…

Trabalho

Em avisos à equipe de trabalho, o prefeito Marcus Alexandre mandou dizer que quer o cumprimento das metas previstas para esse ano, com a conclusão de creches, de avenidas, de todos os projetos. Não é porque foi reeleito que a preocupação termina. Ao contrário, todos os prazos estão mantidos.

Rachou

E a REDE, que elegeu cinco prefeitos no país e disputa o segundo turno em Macapá, rachou. Um grupo de importantes fundadores da legenda divulgou carta ontem afirmando que o partido não tem projeto e que depende apenas das decisões unilaterais de Marina.

Ditadora

A carta, mesmo elogiando Marina, questiona seu posicionamento no impeachment e nas alianças para essa eleição. Em especial, criticam a ordem para não se coligar com Luciana Genro, do PSOL, em Porto Alegre. Briga feia.

Reunião

O governador Tião Viana se reuniu ontem à tarde com a equipe de governo, secretários e assessores para um balanço das eleições e para planejamento de ações diante da crise econômica.

No Acre, PSDB definha

Apesar do declínio do PT Brasil afora, o deputado major Rocha é tão inábil que não soube aproveitar o momento. E pior: implodiu o PSDB, desde que assumiu a direção da sigla no Acre. Expulsou prefeitos do partido (Quinari, Santa Rosa do Purus, entre outros), isolou lideranças (Bittar) e passou a tocar a sigla como se fosse um dos batalhões por onde o militar andou. O resultado chegou nas eleições 2016: só elegeu 2 prefeitos, 4 a menos que em 2012.

PT forte

O PT no Acre se mantém, praticamente, no mesmo patamar. Perdeu apenas um prefeito, reduzindo de 5 para 4. Na quantidade de vereadores, a diferença é ainda maior. São 40 novos parlamentares do PT, eleitos em 2016, contra míseros 16 do PSDB.

Partido ou quartel

A diferença entre PT e PSDB por aqui encontra resposta simples: diálogo e a falta do mesmo. Política é resultado de diálogo, construção coletiva, as famosas articulações. Penalizar, expulsar e punir podem até ser práticas de rotina no militarismo, mas não condizem com a política e a construção democrática. Lugar de coronel é no quartel.

Por nada

O dia de ontem foi a vez dos derrotados dizerem “muito obrigado por nada” aos seus militantes. Teve candidato que fez várias reuniões com 1,2 mil pessoas e fez 1.000 votos.

Fofoca?

É isso mesmo? Nem bem as urnas esfriaram e o PRB já está tentando “cooptar” o prefeito Marcus Alexandre para ser candidato a governador? Que venham a público os caciques! Ops! pastores – explicar se é verdade ou é mais uma fofoca política nas Terras de Galvez…

Arrecadação

Dos oito eleitos no primeiro turno nas capitais, só em Rio Branco o candidato que mais arrecadou não foi eleito. A que mais recebeu doações foi Eliane Sinhasique com R$ 234 mil.

Barata

Marcus Alexandre teve R$ 184 mil arrecadados numa campanha rala. Rio Branco teve a campanha mais barata entre as capitais.

Limpas

A Justiça Eleitoral diz não ter dúvidas que as eleições de domingo foram as mais limpas desde a redemocratização do país. De fato, mas não faltaram denúncias de compra de votos.