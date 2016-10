Detran alerta para cuidados ao dirigir durante chuvas

O Acre está passando por período de chuvas e vendavais, quando pode ser perigoso dirigir. Por isso, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) alerta sobre a possibilidade de acidentes decorrentes da direção incorreta nessa época.

Para evitar que a chuva se torne um problema na hora de dirigir, é preciso tomar precauções e ser cauteloso nas vias molhadas. O primeiro passo nessas situações é sempre diminuir a velocidade.

Na aquaplanagem (deslizamento do pneu sobre camada de água), a primeira coisa a fazer é tirar o pé do acelerador, não pisar nos freios e não virar a direção, até que os pneus voltem a entrar em contato com a pista, permitindo virar ou frear o veículo. O correto é que mesmo de dia, acenda os faróis baixos.

À noite, evitar olhar diretamente para os faróis dos carros que estiverem vindo na direção contrária é fundamental. A luz é multiplicada pela pista molhada e os pingos de chuva no parabrisa, o que prejudica a visibilidade.

A conservação do veículo também é essencial para evitar acidentes nas pistas na hora da chuva. Pneu “careca” não consegue manter um bom atrito com a pista, mesmo quando o chão está seco. Por isso, é necessário trocar os pneus antes que eles cheguem a este estado e realizar a calibragem toda semana.

“Todos esses cuidados são necessários para que o indivíduo que estiver conduzindo um veículo durante uma chuva não venha a presenciar uma situação perigosa, que coloque em risco a própria e a vida de outros”, diz o diretor-geral do Detran/AC, Pedro Longo.