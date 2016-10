Equipe do Crack, É Possível Vencer realiza abordagem no centro de Rio Branco

Cumprindo o cronograma previsto no projeto Crack, é Possível Vencer, o 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) realiza durante toda a semana uma ação de abordagem a usuários e combate ao tráfico de drogas na região do Preventório, no centro de Rio Branco.

A atividade de caráter preventivo visa ocupar as áreas onde há aglomeração de usuários de drogas e se dá por meio de policiamento a pé nos locais onde não há acesso viário e ainda fazer a consulta no sistema para identificar possíveis foragidos da Justiça.

“O objetivo é evitar crimes de roubo, furto, receptação e tráfico de drogas e também inibir a aglomeração de pessoas em vulnerabilidade social devido à dependência química”, disse o comandante do 1° BPM, tenente-coronel Atahualpa Ribera.