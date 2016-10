Câmara de Brasiléia não terá mulher como vereadora

A Câmara Municipal de Brasiléia, terá penas quatro vereadores que continuarão em suas cadeiras. O atual presidente, Mário Jorge Fiesca (PMDB), Rosildo (PT), Marquinhos Tibúrcio (PSDB) e Joelso Ponte (PP), conseguiram votos para continuar seus trabalhos políticos pelo Município.

A grande surpresa, ficou a cargo do suplente peemedebista, Rogério Pontes, que superou as expectativas com seus 856 votos. O novo vereador ainda assumiu por alguns meses neste ano, uma das cadeiras enquanto o colega de partido ficou como secretario na atual administração.

O progressista reeleito Joelso Pontes (412 votos ), ainda continua como o mais novo vereador em idade, 28 anos, mas, Charbel Reis Saady (359 votos), colega de partido (PP), com 31 anos passa a ser o mais novo entre os novos eleitos.

Outro ponto que chama atenção, seria o fato da nova legislatura que inicia em 2017, não terá nenhuma mulher como vereadora depois de 12 anos. Na atual, Fernanda Hassem se elegeu como prefeita, uma não conseguiu voto para reeleição e outra desistiu.

Dos 11 vereadores que irão trabalhar por Brasiléia no quadriênio 2017/2021, a Casa terá a maioria da oposição; 3 PMDB, 2 PP e 1 PSDB. A situação terá como apoiadores; 3 PT, 2 PSB. Com informações OaltoAcre